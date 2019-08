Theaterfestival Parade trok 236.000 bezoekers

Het rondreizende theaterfestival de Parade heeft deze zomer 236.000 bezoekers getrokken. Zij kochten voor de in totaal tachtig theater-, dans- en muziekvoorstellingen 282.500 kaartjes, maakte de organisatie maandag bekend.

De 29e editie van het festival trok 5000 meer bezoekers dan vorig jaar, maar de kaartverkoop liep met bijna 14.000 terug. De Parade begon eind juni in Rotterdam en trok via Den Haag en Utrecht naar Amsterdam, waar het festival zondag zijn laatste dag beleefde. In de hoofdstad kwamen ruim 93.500 mensen op de voorstellingen af.

Dit jaar waren er onder meer optredens van Scapino Ballet Rotterdam, Toneelgroep Oostpool en Ellen ten Damme. Tot de dertigste editie volgende zomer kunnen liefhebbers elke laatste donderdag van de maand terecht in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord voor De Wereld van de Parade, met een diner en theatervoorstellingen.