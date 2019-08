Verpleeghuisarts berecht om euthanasie

Een 68-jarige verpleeghuisarts moet zich maandag voor de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor de euthanasie op een patiënte. Volgens het Openbaar Ministerie was de 74-jarige vrouw niet meer in staat een beslissing over haar levenseinde te maken, omdat ze aan alzheimer leed.

Euthanasie is sinds 2002 toegestaan in Nederland. Het is voor het eerst sinds die wet inging, dat een arts ervoor wordt vervolgd.

Het OM betwijfelt of de vrouw wel echt dood wilde. Ze had wel een zogeheten wilsverklaring opgesteld, maar die was onduidelijk. Bovendien zei de vrouw wel regelmatig dat ze dood wilde, maar daaraan voegde ze steeds toe “maar nu nog niet”.

De verpleeghuisarts is inmiddels met pensioen. Ze werd vorig jaar al berispt door het tuchtcollege voor de euthanasie. Ze ging daartegen in beroep.