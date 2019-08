VVD wil uitleg over EU-plannen begroting

Regeringspartijen VVD en CDA zijn niet gediend van de vermeende plannen van de Europese Commissie om de begrotingsregels te versoepelen. De partijen vragen tekst en uitleg van minister van Financiën Wopke Hoekstra over berichtgeving in de Financial Times.

Volgens die krant onderzoekt de Europese Commissie manieren om het Europese Stabiliteits- en Groeipact te vereenvoudigen, wat mogelijk tot een versoepeling van de regels zou leiden. Zo moet voorkomen worden dat landen die er financieel slecht voor staan alleen maar dieper in de problemen raken vanwege het begrotingsbeleid van de Europese Unie.

“Dit plan van de Europese Commissie klinkt echt vreselijk”, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. “De commissie buigt al veel te vaak naar landen die hun financiën niet op orde hebben, zoals Italië.” De coalitiepartij wil dat Hoekstra “bovenop” de kwestie zit.

Ook het CDA stelt vragen aan de minister. “Wij zijn tegen het versoepelen van de begrotingsregels”, aldus Kamerlid Pieter Omtzigt. Het CDA benadrukt dat landen als Frankrijk en Italië in tijden van economische voorspoed hun staatsschuld ook verder laten oplopen.

De Europese Commissie zegt dat het document waar de FT zich op baseert weinig voorstelt en “nul geloofwaardigheid” heeft. Het komt volgens een woordvoerder uit een brainstorm van ambtenaren en zal “waarschijnlijk het daglicht niet zien”.