Advocaat Jos B. achteraf toch blij met schouw

Advocaat Gerald Roethof van moordverdachte Jos B. is achteraf toch blij met de schouw dinsdag op de Brunssummerheide. Waar hij eerder dinsdag nog mopperde dat de schouw voor hem niet hoefde, kwam hij daar na afloop van de urenlange en volgens hem vermoeiende 7 kilometer lange wandeling op terug. “Ik kan er in het kader van de verdediging heel veel mee”, zei hij na terugkeer van de schouw bij het politiebureau in Brunssum.

Roethof zei zich een goede indruk te hebben kunnen vormen van de enorme oppervlakte van het landschap, en de afstanden tussen de plekken waar zich 21 jaar geleden het drama rond de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen afspeelde. “Het is interessant te zien hoe makkelijk je daar kunt verdwalen en hoe verschrikkelijk uitgestrekt het is.”

Hij zei dat Jos B. op de hei geen reactie heeft gegeven op vragen van de rechtbank. “Mijn cliĆ«nt antwoordde dat hij even alles op zich wilde laten inwerken en er dan mogelijk later op terug komt.”

Roethof benadrukte nogmaals zijn standpunt dat een onschuldig persoon vastzit. B. gaat nog geen verklaring afleggen, herhaalde Roethof. “Laten we eerst kijken naar het sporenbeeld: zegt dat dat meneer de dader is?”