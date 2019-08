Advocaat Jos B.: OM had met meer moeten komen

Het Openbaar Ministerie had dinsdag tijdens de schouw op de Brunssummerheide met meer bewijsmateriaal moeten komen, maar deed dat niet. Dat zei Gerald Roethof, de advocaat van Jos B., na afloop van de schouw in de rechtbank in Maastricht. “Het OM had meer moeten hebben. Maar de verdenking is gewoon niet sterk genoeg.” Hij vroeg om B. vrij te laten uit voorlopige hechtenis.

B. zit exact een jaar en een dag in de cel. Vorig jaar werd hij na een klopjacht in Spanje opgepakt. “Dit is een kantelpunt. Hij zit nu al een jaar vast, hij ontkent. Ik vraag de rechtbank om een einde te maken aan de nachtmerrie van mijn cliĆ«nt.”

Jos B. wordt verdacht van het doden en misbruiken van de 11-jarige Nicky Verstappen. De jongen uit Heibloem verdween in 1998 uit een zomerkamp op de Brunssummerheide, een dag later werd zijn lichaam iets verderop gevonden.

De officier van justitie noemde de argumenten van Roethof “losse flodders”. Dat B. al zo lang in voorarrest zit, komt volgens hem mede door zijn houding in het proces: B. ontkent maar houdt verder zijn kaken stijf op elkaar.