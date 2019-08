Bekendmaking gaststad songfestival live op tv

De NPO maakt vrijdagmiddag via een korte uitzending op zowel NPO 1 als NPO 2 bekend in welke stad het Eurovisiesongfestival volgend jaar wordt gehouden. Om 11.58 uur is de onthulling en weet Europa of het Maastricht of Rotterdam wordt. Dat maakte uitvoerend producer Sietse Bakker dinsdag bekend op de najaarspresentatie van de publieke omroep.

Bakker maakte ook de regisseurs bekend die in mei de regie van de finale en twee halve finales van het festival voor hun rekening nemen: Marnix Kaart en Marc Pos. De twee zijn bekende en ervaren namen in het vak en regisseerden al diverse grote shows en live-evenementen. Kaart richt zich op het in beeld brengen van de inzendingen van de verschillende landen, Pos richt zich op de structuur van de shows, het design en setontwerp en de verschillende showblokken die tussen de deelnemende artiesten te zien zijn.

Volgens Bakker worden de presentatoren van het songfestival in december bekendgemaakt. Het songfestival komt naar Nederland omdat Duncan Laurence in mei de overwinning binnensleepte met het nummer Arcade.