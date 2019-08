Op vrijdagavond 13 september organiseert het Betje Wolff museum de eerste literaire avond van een reeks van drie. Alexander Reeuwijk gaat met de auteurs in gesprek over hun werk. De schrijver Jan van Aken wordt op deze eerste avond ontvangen in het Agrarisch Museum Westerhem.

