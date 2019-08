De ongepaste symboliek van Hotel Bos en Ven

Vlak na de 74ste herdenking van de capitulatie van het Japanse Keizerlijke Leger en Marine communiceerde het Kabinet Rutte-III via het persoonlijke twitteraccount van de Minister-President een vrolijke ‘Wij zijn vrij’ -foto in combinatie met de volgende tekst:

‘In het historische hotel Bos en Ven in Oisterwijk luidt het kabinet vandaag informeel het nieuwe politieke jaar in. Het is ook het startschot voor de begrotingsraden in aanloop naar Prinsjesdag. In de begrotingsraden bespreken we de nieuwe begroting en bijbehorende maatregelen.’

Voor dit hotel is gekozen omdat we dit jaar en volgend jaar het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken, 75 jaar geleden. Hier verbleef eind 1944 het kabinet van minister-president Gerbrandy na terugkeer uit ballingschap in Londen en bouwden zij het landsbestuur weer op.’