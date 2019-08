Hittegolf in Nederland, tweede dit jaar

In De Bilt werd het aan het begin van de middag 30 graden. Daarmee is sprake van een recordlate officiële hittegolf, meldt Weeronline. De hittegolf begon op vrijdag 23 augustus en duurt waarschijnlijk tot en met woensdag 28 augustus. Het vorige record werd genoteerd in 2001. Toen duurde de hittegolf van 22 tot en met 26 augustus. Dinsdag is de derde tropische dag op rij in De Bilt. Vrijdag en zaterdag was het al zomers warm.

Het is zeldzaam dat het twee keer in een jaar tot een officiële hittegolf komt. Eerder lukte dit alleen in 1941, 2006 en 2018. Eerder dit jaar beleefden we van 22 tot en 27 juli een historische hittegolf. Drie dagen op rij kwam het kwik in De Bilt ruimschoots boven 35 graden uit. Donderdag 25 juli werd een absoluut warmterecord van 37,5 graden genoteerd. In Gilze-Rijen werd toen een bizar nieuw nationaal warmterecord genoteerd van 40,7 graden.

Het is de 28e hittegolf sinds 1901 en de twaalfde hittegolf van deze eeuw. Hieraan is te zien dat hittegolven in het opwarmende klimaat steeds vaker voorkomen. Ook worden de hittegolven steeds warmer.

In het zuidoosten en oosten is het op meerdere meetpunten al voor de vierde dag op rij tropisch warm. Hier was maandag al sprake van een regionale hittegolf. Dit is de derde regionale hittegolf van dit jaar. Zoveel regionale hittegolven in een jaar is zeldzaam.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Voor een officiële hittegolf moet in De Bilt aan deze voorwaarden worden voldaan.