Jos B. blijft vastzitten

Jos B. blijft in de cel. Ondanks een vurig betoog van zijn advocaat om hem na een jaar voorarrest vrij te laten, noemt de rechtbank in Limburg de verdenkingen tegen de 56-jarige Limburger te zwaar.

B. wordt verdacht van het vermoorden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen. De jongen uit Heibloem verdween in 1998 van een zomerkamp. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden.

B. werd een jaar en een dag geleden na een klopjacht in Spanje aangehouden na een DNA-match. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden.

Volgens Roethof is er sprake van een “kantelpunt” en is de verdenking niet zwaar genoeg. Het OM moet volgens hem met meer bewijzen komen dan er tot nu toe liggen.

De officier van justitie noemde de argumenten van Roethof “losse flodders”. Dat B. al zo lang in voorarrest zit, komt volgens hem mede door zijn houding in het proces: B. ontkent iets met de dood van de jongen te maken hebben en houdt verder zijn kaken stijf op elkaar.

Tijdens de zitting waren er de nodige stekeligheden tussen de officier van justitie en de advocaat. De officier beschuldigde Roethof van het vertellen van onwaarheden. Roethof reageerde als door een wesp gestoken en zei dat hij dat niet pikte maar zich niet uit de tent liet lokken. Tijdens een korte schorsing zei hij hoofdschuddend tegen de officier dat het “niet netjes” was wat hij deed.

Voorafgaand aan de zitting in de rechtbank, was er een schouw op de Brunssummerheide. Onder anderen B., zijn advocaat, de rechters, de officieren van justitie en de familie van Nicky waren daarbij aanwezig. Diverse plekken op de heide werden bezocht, onder meer het jeugdkamp en de plaats waar het lichaam van Nicky was gevonden.

De bijna vier uur durende schouw was besloten, pers was niet welkom. In de omgeving gold een noodverordening.