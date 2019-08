Jos B. gearriveerd bij schouw Brunssummerheide

Een stoet van zes auto’s is dinsdagochtend kort voor 10.00 uur de Brunssummerheide opgereden. Onder anderen verdachte Jos B. is daar voor de schouw in de zaak over de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

Samen met B. arriveerden zijn advocaat, de drie rechters, de griffier, twee officieren van justitie, vier familieleden van het slachtoffer en Peter R. de Vries, die de familie bijstaat. Ook zijn er agenten meegegaan, die tekst en uitleg kunnen geven over de drie plekken op de heide die worden bezocht. Het gaat om de plaats waar het lichaam van Nicky gevonden werd, de plaats waar hij op zomerkamp was en de locatie waar B. op de fatale avond door agenten werd staande gehouden, maar weer verder mocht fietsen.

Het gaat om een wandeling van ongeveer 5 kilometer.