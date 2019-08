Naturalis Leiden weer open voor publiek

Het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden is vanaf zaterdag, na een ingrijpende renovatie van twee jaar en de bouw van een gloednieuw museumpand, weer open voor publiek. Daar is een collectie van 42 miljoen natuurhistorische objecten ondergebracht. Het nieuwe museum is ook een instituut waar meer dan 200 mensen biodiversiteitsonderzoek kunnen doen met de modernste voorzieningen.

Het beroemde museum heeft negen nieuwe tentoonstellingszalen, met thema’s als leven, de dood, de ijstijd, de verleiding en de dinotijd. In de zaal ‘Dinotijd’ is het 66 miljoen jaar oude skelet van de Tyrannosaurus rex (T. rex), met de naam Trix te zien.

Volgens Naturalis was de verbouwing noodzakelijk omdat het oude museumgebouw te klein was geworden voor het groeiend aantal bezoekers. In 2016 bezochten 410.000 mensen het museum.