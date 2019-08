Nederlanders om in de gaten te houden: componist en pianist Jacco Wynia (30)

De interesse in muziek is er altijd geweest en is echt van binnenuit gekomen, aldus Jacco. “Ik heb mezelf ontwikkeld om vanuit muziek als taal te denken. Wat begon met het spelen op een keyboard, ging al snel over in piano. Toen ik met vrienden een bandje startte, kwamen daar de gitaar, de bas en de saxofoon bij. Dat is een beetje uit de hand gelopen, maar voor het schrijven van muziek is het handig als je veel instrumenten speelt.”

Met muziek kan je een verhaal vertellen, een fijne manier van communiceren waar je veel emotie in kunt stoppen, aldus Jacco. “Dat vind ik mooi. Dat is ook de reden dat ik een studio ben begonnen: om een verhaal zo goed mogelijk in een klankbeeld te vangen. Dat doe ik ook voor andere bands. Ik schrijf zelf neoklassieke pianomuziek, rustige muziek met een link met de natuur. Mijn pianomuziek is met name eerst in Zuid Amerika opgepikt. Inmiddels weten steeds meer mensen via streaming services mijn muziek te vinden. Ik heb 40.000 luisteraars per maand en mijn muziek wordt gebruikt om tot rust te komen of gespeeld tijdens meditaties.

Hoe is het nu?

“Terwijl ik bezig ben met nieuwe opnames van mijn composities, ben ik ook in een transitiefase van mijn muziekschool die meer gemeenschappelijk goed wordt als stichting. Ik heb vijf jaar geleden een muziekschool opgericht, waardoor ik ook met andere muzikanten kan samenwerken. De school heet ‘Muziekles Den Bosch’, waarbij we op maat muziekles geven en mensen net als ik geïnspireerd kunnen raken om muziek als natuurlijke communicatievorm te zien. We hebben 150 vaste leerlingen en 13 docenten. De lessen duren veertig minuten, de ideale lestijd, waarbij er aandacht is voor de leerling, wat hij/zij leuk vindt en het maken van muziek. De jongste leerling is zes, de oudste is in de tachtig. Het loopt goed en het team belichaamt de gezamenlijke visie, waardoor ik meer kan loslaten en steeds meer tijd heb om eigen muziek te maken. Het een versterkt het ander. Wat ik van deze ervaring heb geleerd, kan ik nu inzetten om verder te komen met mijn eigen muziek. Daar ligt de komende tijd mijn main-focus.”

Wijze les?

“Focussen op wat je belangrijk vindt en waar je echt warm voor loopt. Wat dat is, moet je in jezelf zoeken. Wat je dan vervolgens gaat doen, maakt dat het klopt. Maar het gaat erom dat je van binnenuit je drijfveer vindt. Vervolgens kom je andere mensen tegen die ook vanuit die innerlijke drijfveer werken en dan haal je door samen te werken iets bij elkaar naar boven. Als je echt bij elkaar gaat kijken waar de ander voor staat en dat overbrengt, kom je verder. Een andere grote les in mijn leven is goed nee leren zeggen. Dan worden je JA’s veel meer waar en dan houd je over wat echt belangrijk is. Ieder mens heeft iets unieks, iets wat super de moeite waard is. Als we dat niet zien en vanuit een standaard leven, worden we ongelukkig.”

Mooiste feedback

“Bij mijn afstuderen kreeg ik te horen dat wat voor project het ook is, ik ervoor zorg dat het tot een goed einde komt. En daar sta ik inderdaad voor. Als ik iets doe, wil ik het goed doen en afronden. Een docent heeft ook tegen mij gezegd dat als ik iets wil, dat ik ervoor zorg dat het gaat lukken. Tijdens mijn studie ben ik naar het buitenland gegaan. Dat mocht officieel niet, maar na goed overleg is me dat toch gelukt. En het is hartstikke goed gegaan.”