NPO eert 50 jaar Turks Fruit met documentaire

De NPO wijdt eind oktober een tweedelige documentaire aan de Nederlandse literaire klassieker Turks Fruit. Dat heeft NTR laten weten. In het tweeluik blikken onder meer Karina Wolkers, Paul Verhoeven, Gerard Soeteman en Monique van de Ven terug op het succes van de roman van Jan Wolkers en vervolgens de verfilming die Verhoeven ervan maakte.

De expliciete liefdesroman verscheen in november 1969. Het boek stond vol seks en schuttingtaal die veel stof deed opwaaien, maar werd ook erkend als krachtig liefdesverhaal over kunst, liefde en dood. Met het boek beleefde de seksuele revolutie definitief haar doorbraak in Nederland. De roman werd een bestseller en de film Рdie in 1973 in premi̬re ging Рis nog altijd de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm aller tijden.

In het eerste deel, dat 26 oktober wordt uitgezonden, wordt het succes van het boek tegen het licht gehouden. In het slotdeel, op 2 november, volgt de film. Verhoeven en Van de Ven blikken binnenkort ook terug op het succes in het boek Alles is film, dat eind november verschijnt.