NTR zendt kleuterserie met Grives toch uit

De NTR gaat dit najaar de kleuterserie Dropje, met een hoofdrol voor de in opspraak geraakte actrice Imanuelle Grives, toch uitzenden. Een woordvoerder heeft een bericht daarover van De Telegraaf bevestigd.

De omroep zegt tot dit besluit te zijn gekomen na “intern best wat discussie”. Grives zit momenteel vast in België nadat zij op het festival Tomorrowland was aangehouden met een partij drugs.

“Het is een waardevolle kleuterserie en we vinden het belangrijk die op televisie te brengen, ook nu Imanuelle na de opnamen in opspraak is geraakt”, stelt de NTR. “We denken bovendien dat ouders goed in staat zijn onderscheid te maken tussen een actrice en de rol die ze speelt.”

De hoofdpersoon in deze serie is Dropje, die met zijn ouders in de ‘alleswinkel’ woont vanwaaruit hij iedere ochtend vol energie ‘de wereld’ in trekt en iedere avond weer veilig thuiskomt. In de serie speelt Grives een winkeljuffrouw.

Dropje is vanaf december te zien. De première van de reeks vindt plaats in oktober op het festival Cinekid.