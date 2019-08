Plaatselijk noodweer veroorzaakt schade

Op meerdere plaatsen in het land zijn meldingen binnengekomen van plotseling noodweer en een harde wind. Volgens Weeronline ging het vooral lokaal om een grote hoeveelheid neerslag, maar is er door meetstations niet meer dan 10 millimeter gemeten.

In Leerdam is door een vermoedelijke valwind of windhoos een onbekend aantal bomen omgewaaid. Ook zijn auto’s en woningen beschadigd. Er zijn geen gewonden en de omvang van de schade is nog niet bekend, meldt Veiligheidsregio Utrecht.

Door afgewaaide takken op de weg ondervindt het verkeer op sommige plaatsen hinder. De brandweer is uitgerukt om de wegen weer begaanbaar te maken.

In Oudewater waaiden enkele tenten van een scoutingkamp weg door plotselinge harde wind. Ook hier moest de brandweer helpen met opruimen.

De buien zijn snel doorgetrokken in de richting van Amsterdam via Mijdrecht, meldt Weeronline. Ten oosten van deze bui ontstaan ook andere buien die over Het Gooi heen zullen trekken. Het slechte weer zal halverwege de avond minder krachtig worden. Inwoners van Noord-Holland en het IJsselmeergebied moeten wel nog rekening houden met zeer lokaal onweer.