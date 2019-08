Printen: zo doe je dat makkelijk, goedkoper en milieuvriendelijker

Printers zijn tegenwoordig voor een relatief goedkoop bedrag verkrijgbaar. Printer inkt blijft echter prijzig. Hoe kun je printen makkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker maken? We geven je een aantal handige tips om zo zuinig mogelijk te printen en daarmee een bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voordelige lettertypes

Allereerst zijn er voordelige lettertypen die minder inkt verbruiken. Dit blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse consumentenbond Consumer Reports. Het is dus de moeite waard om te kiezen voor een van de onderstaande lettertypes. Voor mensen die veel printen, kan je ook kiezen voor een ecofont. Dit is een lettertype vol gaatjes en hiermee bespaar je al snel 20 tot 25 procent minder print inkt.

Times New Roman: 27 procent minder inktverbruik dan Arial

Calibri: 23 procent minder inktverbruik dan Arial

Century Gothic: 21 procent minder inktverbruik dan Arial

Trebuchet MS: 10 procent minder inktverbruik dan Arial

Tahoma: 5 procent méér inktverbruik dan Arial

Franklin Gothic Medium: 7 procent méér inktverbruik dan Arial

Verdana: 10 procent méér inktverbruik dan Arial

Zwart-wit printen

Veel van de printers zijn standaard ingesteld op afdrukken in kleur en dit is vaak niet nodig. Een zwart-wit printje voldoet net zo goed. Stel daarom je voorkeursinstellingen van je printer op zwart-wit in, waardoor je zuiniger afdrukt. Hiermee bespaar je niet alleen inkt, maar ook geld. Wil je je inktverbruik nog verder verminderen? Kies dan bij Afdrukkwaliteit in je printermenu voor concept, lage kwaliteit of snel printen.

Je kan ook kiezen voor de draft modus waarbij de printer de tekst zo snel mogelijk afdrukt. Dit wordt soms ook wel ‘snel printen’, de ‘eco mode’ of lagere dpi’ genoemd. Hierbij gebruik je veel minder inkt en je documenten zijn nog steeds prima te lezen.

Print Friendly

Bij het printen van een webpagina worden er vaak onnodig advertenties en menu’s afgedrukt. Om een webpagina zo zuinig mogelijk af te drukken, kan je gebruik maken van de optie Print Friendly. Deze applicatie zorgt voor een extra knop in je browser, waarmee je eenvoudig webpagina’s print zonder advertenties. Je print als het ware een kale versie van de pagina. Een goede manier om inkt te besparen.

Voordat je op printen drukt, is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen of het echt noodzakelijk is om een bepaald document te printen. Vaak belandt een geprint document al snel in de papierbak. Documenten voor vergaderingen of andere hand-outs kunnen ook digitaal verwerkt worden. Dit voorkomt dat iedereen toegang heeft tot de bestanden, maar mensen kunnen het ook in hun eigen tijd nalezen. Bovendien levert het een forse besparing op je printbeleid op.

Inlogcode

Tenslotte kan je een inlogcode als instelling gebruiken als meerdere mensen dezelfde printer gebruiken. Als iemand een printopdracht heeft, moet deze code eerst ingevoerd worden. Hierdoor is er meer inzicht in wie er wat print en zullen reeds geprinte documenten minder snel verloren gaan.