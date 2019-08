De schouw op de Brunssummerheide is iets voor het middaguur afgerond. De colonne auto’s, met daarin onder anderen verdachte Jos B., heeft de heide weer verlaten.

Kort voor tien uur arriveerde de groep van zes auto’s en busjes voor de schouw in de zaak over de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

Dinsdagmiddag gaat de groep naar de rechtbank in Maastricht voor de vierde, niet-inhoudelijke zitting van de moordzaak.