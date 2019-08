Schouw op Brunssummerheide in zaak-Verstappen

In de zaak over de moord op de elfjarige Nicky Verstappen is dinsdagochtend een schouw op de Brunssummerheide. De jongen verdween daar in 1998 van een zomerkamp. Zijn lichaam werd een dag later een stukje verderop gevonden.

Bij de schouw zijn naast verdachte Jos B. en de familie van Nicky onder anderen de rechters en officieren van justitie aanwezig. De pers mag er niet bij aanwezig zijn, in het gebied geldt een noodverordening. Diverse media hadden een kort geding aangespannen om toch tenminste één cameraploeg toe te laten, maar dat verzoek werd maandag door de rechtbank in Den Haag afgewezen.

Na afloop van de schouw, verplaatst de groep zich naar de rechtbank in Maastricht voor het vervolg van de zitting. Daar is de pers wel bij. De rechtbank zal in de rechtbank een korte samenvatting van de schouw geven. Het gaat dinsdag wederom om een voorbereidende zitting, de vierde. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt.

Lang leek de moord op de Limburgse jongen onopgelost te blijven. B. kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige Limburger werkte daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent-DNA-match. B.’s DNA werd gevonden op kleding van de jongen uit Heibloem.

Na een klopjacht van de politie werd ‘bushcrafter’ B. in een afgelegen gebied in Spanje gearresteerd.