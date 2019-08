Veel sluikreclame bij vloggers

Vloggers met veel volgers en zogenoemde influencers lappen op uitgebreide schaal de regels voor reclame aan hun laars. Vaak vermelden ze niet of onduidelijk of ze geld of gratis producten krijgen voor hun internetfilmpjes over hun dagelijks leven, terwijl de Reclame Code Social Media & Influencer Marketing dat wel voorschrijft.

Het FD stelt na onderzoek onder tientallen bekende Nederlandse vloggers, influencers en bedrijven die de vloggers betalen om hun boodschap te verspreiden, dat zeker vier grote bedrijven in Nederland sluikreclame maakten via vloggers. Dat zijn automerk Opel, kledingmerk NA-KD, Marktplaats en reisorganisatie Corendon. De bedrijven hebben boodschappen aangepast of verbetering beloofd.

Door niet duidelijk te zijn over sponsoring verworden de boodschappen tot sluikreclame, schrijft de krant. Dat is niet bij wet verboden, maar wordt wel gezien als maatschappelijk ongewenst. De Stichting Reclame Code lanceert dinsdag een campagne voor duidelijk herkenbare marketing van influencers.