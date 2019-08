‘Vogels rondom vliegvelden doof en agressief’

Vogels rondom luchthavens zijn agressiever en zingen alsof ze gehoorverlies hebben. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit Leiden en Manchester Metropolitan University in een gezamenlijk onderzoek.

Volgens de onderzoekers zingen tjiftjaffen (zangvogels) op een lagere frequentie wanneer hun territoria dichtbij lawaaiige startbanen liggen. Dat komt mogelijk door doofheid voor hoge frequenties, als gevolg van aanhoudend vliegtuiglawaai.

Daarnaast laten experimenten, waarbij vogelzang met een geluidsrecorder werd teruggespeeld, zien dat tjiftjaf-mannetjes agressiever reageren bij een luchthaven dan in een rustig gebied. Dit kan volgens de onderzoekers te maken hebben met door het lawaai ontstane stress, een verstoorde communicatie of een ander nog onbekend mechanisme.

De wetenschappers denken dat veel meer vogelsoorten te maken hebben met doofheid door vliegtuiglawaai. Zij deden onderzoek bij Manchester Airport en luchthaven Schiphol. Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Animal Ecology.