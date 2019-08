Opnieuw sneuvelt een warmterecord in De Bilt. Het is officieel de warmste 27 augustus ooit gemeten. In de loop van de middag werd het er 31,5 graden, meldt Weeronline. Daarmee is het oude record van 31,2 graden uit 1964 uit de boeken. Het record van dinsdag is al het dertiende datum-warmterecord van dit jaar. Kouderecords kwamen tot dusver niet voor. Ook woensdag wordt het nog zeer warm. Donderdag is de hitte voorbij.

Dinsdag is de warmste dag van dezerecordlate officiƫle hittegolf. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 30 graden aan de kust tot 34 graden in het zuidoosten.

Woensdag doet de temperatuur een stapje terug, maar het blijft nog altijd zeer warm. Het wordt 26 tot 28 graden in het noorden, de Randstad en grote delen van Zeeland. In een strook van het westen van Brabant, via Utrecht en Flevoland naar het zuiden van Friesland wordt het ongeveer 29 graden.

Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, het midden en oosten van Brabant en Limburg kunnen nog rekenen op tropische maxima van 30 tot 32 graden. In de avond stijgt de kans op regen- of onweersbuien.

De Bilt telt dit jaar tot dusver elf tropische dagen met maxima van 30 graden of meer. Dit levert een gedeeld derde plek op in de lijst met jaren waarin de meeste tropische dagen voorkwamen. De derde plaats wordt gedeeld met 1995 en 2003. Op de tweede plaats staat 2006 met dertien tropische dagen en recordhouder is 1976 met veertien tropendagen. Normaal telt een jaar vier officiƫle tropische dagen.

Donderdag is de hitte met 21 tot 26 graden voorbij. Er zijn regen- en onweersbuien, maar later ook perioden met zon. De dagen daarna zijn er minder buien. Zaterdag kan het nog een keer op grote schaal zomers warm worden. September start met koeler weer en kans op enkele buien.