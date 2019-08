Zandvoorters ongerust over bereikbaarheid

Inwoners van Zandvoort maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun gemeente tijdens de Formule 1-race van volgend jaar. Dat bleek dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst, die werd bijgewoond door ruim honderd mensen. De gemeente Zandvoort gaat in aankomst naar de grand prix, die in mei wordt georganiseerd, de inwoners vaker bijpraten over de laatste stand van zaken.

“Hoe zit het met de toegankelijkheid van onze gemeente en de ‘afvoer’ na afloop van alle mensen?”, vroeg een van de bewoners die de bijeenkomst bijwoonde. Een ander baalt vooral dat hij als inwoner van Zandvoort de race zelf niet kan zien. “Het is onmogelijk om aan kaarten te komen. Inwoners zouden toch een beetje voorrang mogen hebben, vind ik”, zei hij.

Verder ging het tijdens de bijeenkomst onder meer ook over de mogelijkheden om als bewoner je huis te verhuren tijdens de grand prix.