A2 dicht na ongeluk tijdens achtervolging

Een automobilist die bij een achtervolging aan de politie wist te ontkomen, is dinsdag betrokken bij een ernstig ongeval. Dat gebeurde op de A2 van Amsterdam naar Utrecht.

Volgens de politie hadden agenten in Amsterdam de achtervolging op een auto ingezet. Het voertuig wist te ontkomen en raakte uit het zicht. Het voertuig was daarna betrokken bij het ongeluk op de A2. Het is volgens de politie niet duidelijk of de automobilist het ongeluk heeft veroorzaakt. De verdachte is na het ongeval aangehouden.

Er zijn meerdere auto’s bij betrokken en er zijn gewonden gevallen.

De snelweg is tussen knooppunt Holendrecht en Abcoude afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De afsluiting duurt volgens Rijkswaterstaat nog uren.