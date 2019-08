A2 van Amsterdam naar Utrecht weer open

Rijkswaterstaat heeft de A2 bij Abcoude na urenlange afsluiting weer vrijgegeven. Sinds 05.00 uur is de snelweg van Amsterdam richting Utrecht weer open.

De snelweg was tussen knooppunt Holendrecht en Abcoude sinds dinsdagavond 22.00 afgesloten vanwege een ongeluk met meerdere voertuigen. Een automobilist die bij een achtervolging aan de politie wist te ontkomen, was daar betrokken bij een ongeluk, waarbij meerdere gewonden zijn gevallen. De weg was sindsdien dicht voor hulpverlening en onderzoek.