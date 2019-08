Bestuurder vast na dollemansrit en ongeluk A2

Een bestuurder die dinsdagavond laat veel te hard over de A2 reed en betrokken raakte bij een ongeluk zit nog steeds vast. Onderzocht wordt of hij heeft gedronken en wat zijn rol was bij het ongeval.

De politie werd ingehaald door een automobilist die met ongeveer 200 kilometer per uur over de vluchtstrook reed. Agenten zetten de achtervolging in, maar stopten daarmee omdat dat te gevaarlijk werd. Even verderop, bij Abcoude, zagen ze een ongeluk gebeuren. Daar waren enkele auto’s bij betrokken. Een paar mensen raakten lichtgewond maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De automobilist is meegenomen. Hij had al een aantal vermeldingen van asociaal rijgedrag op zijn kenteken staan. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven. Ook kan de politie nog niet vertellen hoeveel auto’s er bij het ongeval zijn betrokken en of de wegpiraat het ongeluk heeft veroorzaakt.