Containergigant doet Rotterdamse haven aan

Het grootste containerschip ter wereld doet dinsdag voor het eerst de Rotterdamse haven aan. De MSC Gülsün is 62 meter breed en 400 meter lang.

De containergigant kan ondanks zijn diepgang makkelijk worden gelost en geladen bij terminals van containervervoerder Maersk op de Maasvlakte. Deze hypermoderne terminal ligt naast Futureland, het informatiecentrum van de Rotterdamse haven. Na Rotterdam vaart MSC Gülsün naar de Noord-Chinese haven Tianjin Xingang.

De onder Panamese vlag varende MSC Gülsün kan 23.756 containers van de standaardmaat TEU vervoeren. Voordat de MSC Gülsün in de vaart kwam was de OOCL Hongkong het schip met de grootste capaciteit (ruim 21.000 containers). Dergelijke varende giganten kunnen enorme hoeveelheden spullen vervoeren. De Gülsün kan in één vaart bijvoorbeeld 8,35 miljoen magnetrons meenemen of 386 miljoen paar schoenen.