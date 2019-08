Deelnemerslijst wietproef op straat

Aan het experiment met legale wietteelt doen onder andere Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen en Arnhem mee. Ook Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis nemen deel, blijkt uit ministeriële stukken waarop het ANP de hand heeft gelegd.

De commissie die zich in opdracht van het kabinet over de aanmeldingen heeft gebogen, brengt donderdag haar advies uit. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en zijn collega Bruno Bruins (Medische Zorg) nemen dat advies, waarin deze tien gemeenten worden aanbevolen, over.