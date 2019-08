Droneverbod boven havengebied Terneuzen tijdens herdenking

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen heeft voor zaterdag een verbod op drones ingesteld in het centrum van zijn gemeente. In het havengebied is die dag de nationale start van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Daarbij worden tal van hoogwaardigheidsbekleders verwacht, onder wie het Nederlandse en het Belgische koningspaar.

Terneuzen verwacht ongeveer 15.000 bezoekers bij het festival 75 Jaar Vrijheid. Onderdeel van het programma is een vliegshow boven de haven. Volgens Lonink zouden drones in botsing kunnen komen met vliegtuigen. Erger is nog, aldus de burgemeester, dat drones het communicatieverkeer van veiligheidsdiensten kunnen verstoren. Dat zou voor “ernstige wanordelijkheden” en “onacceptabele risico’s” kunnen zorgen.

De politie mag ingrijpen als zij iemand ziet die mogelijk een drone of delen daarvan bij zich heeft. Grote tassen en eten en drinken in glas en blik zijn eveneens verboden.

De binnenstad van Terneuzen is zaterdag afgesloten voor verkeer. De Westerscheldetunnel in de N62 is dan tolvrij.