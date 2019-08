Hittegolf uitgeluid door onweersbuien

De tweede officiële hittegolf van het jaar zit er bijna op. Volgens Weeronline zorgen enkele, lokaal stevige, onweersbuien er voor dat de temperaturen na woensdag sterk gaan dalen.

Voordat het onweer losbarst schijnt de zon nog flink, maar er zijn wel al sluierwolken zichtbaar die een naderende verandering aankondigen. De temperatuur stijgt naar 26 á 27 graden in het westen en naar zo’n 29 graden in Friesland, Flevoland en Utrecht. In de rest van het land wordt het nog een keer tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden.

De hittegolf, die in De Bilt op vrijdag 23 augustus begon, gaat woensdag de zesde dag in met in De Bilt een verwachte temperatuur van 28 graden. De warmte wordt komende avond en nacht verdreven door enkele regen- en onweersbuien.