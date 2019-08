Nieuw besluit nodig over taps Hofstadgroep

De minister van Binnenlandse Zaken moet opnieuw bekijken of geheime stukken over het afluisteren van de Hofstadgroep openbaar kunnen worden gemaakt. Onderzoeksjournalist Peter Wierenga had die documenten opgevraagd, maar het verzoek was afgewezen. Die afwijzing is woensdag teruggedraaid door de Raad van State.

Volgens de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft de minister niet goed uitgelegd waarom de stukken niet openbaar gemaakt kunnen worden. De minister kwam met een “algemene uitleg” dat de nationale veiligheid in gevaar zou komen, maar volgens de Raad van State is dat niet genoeg. Per document moet de minister uitleggen hoe openbaarmaking gevaarlijk voor de nationale veiligheid zou zijn. De minister moet nu een nieuw besluit nemen.

Wierenga doet onderzoek naar de moord op Theo van Gogh in 2004 door Mohammed B., lid van de Hofstadgroep. De journalist wil weten wat de geheime dienst AIVD voor en na de moord had gedaan. Hij wil onder meer verslagen van afgeluisterde gesprekken zien.

De Raad van State heeft naar de geheime stukken mogen kijken. Bij een paar documenten was de afwijzing terecht. Als die openbaar zouden worden, zou dat inderdaad gevaarlijk zijn voor de nationale veiligheid, aldus de bestuursrechter.