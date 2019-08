Sporters vaak onwetend over oververhitting

Terwijl temperatuurrecords blijven sneuvelen, zijn veel sporters zich amper bewust van de risico’s op oververhitting. Dat beeld komt naar voren in een peiling die het Rode Kruis heeft laten uitvoeren onder ruim 700 Nederlanders die minimaal een keer per week sporten. De ondervraagde groep is volgens de onderzoekers een afspiegeling van de Nederlandse bevolking op factoren als leeftijd, geslacht en regio.

Van de ondervraagden weet 61 procent niet hoe ze iemand kunnen helpen die oververhit is geraakt. Slechts een kleine meerderheid van 54 procent zegt de signalen van oververhitting te herkennen. Ook denkt een meerderheid van de sporters dat het bij henzelf nooit zover zal komen. Dat je door fysieke inspanning zelfs oververhit kunt raken als het helemaal niet zo warm is buiten is ook vrij onbekend: 41 procent wist dit niet.

“Oververhitting klinkt misschien niet ernstig, maar kan uiteindelijk leiden tot ernstige situaties als hitte-uitputting en een hitteberoerte”, zegt Peter Paul Tenthof van Noorden, hoofd evenementenhulpverlening van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis komt met diverse tips om oververhitting te voorkomen. Sporters doen er goed aan om ongeveer 1 liter per uur te drinken, luchtige kleding aan te trekken en ook te denken aan eten, want het lichaam heeft voldoende suikers en zout nodig.

Als het toch misgaat, is het volgens het Rode Kruis goed om signalen vroeg te herkennen. “Mogelijke signalen van oververhitting zijn bonkende hoofdpijn, concentratieverlies, spierkrampen over je hele lichaam, hevige vermoeidheid en overtollig zweten. Het is raadzaam dan direct hulp te zoeken”, waarschuwt de hulporganisatie. Als iemand buiten bewustzijn is geraakt, is het raadzaam om 112 te bellen en te proberen de onfortuinlijke sporter af te laten koelen.