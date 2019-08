Streep door evenementen Zuiderpark Rotterdam

In het Zuiderpark in Rotterdam mogen geen evenementen, waaronder popfestivals, worden gehouden. De Raad van State zette woensdag een streep door plannen hiervoor van de gemeente Rotterdam, na bezwaar van twee omwonenden.

Het bestemmingsplan maakte het mogelijk om in het park, in de buurt van Ahoy, dit soort evenementen te organiseren. De twee bewoners waren echter bang dat deze hun woon- en leefklimaat zouden aantasten. Het was hen niet duidelijk hoeveel festiviteiten in het park zouden mogen plaatsvinden en tot hoeveel geluidsbelasting die zou leiden. Verder zou geen onderzoek gedaan zijn naar de gevolgen van de evenementen.

De Raad van State gaat mee met de bezwaren van de bewoners en vernietigt het besluit van de gemeente om het park aan te wijzen als evenemententerrein.