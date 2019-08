Zaak tegen internaat om misbruik gaat toch door

Een rechtszaak die een nu 66-jarige man heeft aangespannen tegen een katholiek internaat in Weert, wordt voortgezet in hoger beroep. Hij zegt in het schooljaar 1964-1965 seksueel misbruikt te zijn door een pater van het Kleinseminarie van de Heilige Geest en eist smartengeld.

Begin dit jaar bepaalde de rechtbank in Roermond dat de zaak verjaard is. Maar het gerechtshof in Den Bosch staat in hoger beroep getuigenverhoren toe die moeten aantonen dat er nog voldoende informatie in de zaak beschikbaar is en dat daarom van verjaring geen sprake kan zijn. De advocaat van de man, Liesbeth Zegveld, bevestigt woensdag berichtgeving hierover door NRC.

De man zelf, zijn echtgenote en vier andere slachtoffers van misbruik binnen de kerk worden gehoord.

De man ontdekte pas in 2015 dat de congregatie wist van een eerder misbruik en kon dus niet eerder juridisch in actie komen. Hij vindt dat de congregatie van de kerk heeft weggekeken.