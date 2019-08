Bijna 2 miljoen zien overwinning Ajax

Bijna 2 miljoen mensen hebben woensdag op televisie gezien hoe Ajax zich plaatste voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee was de wedstrijd ook meteen het best bekeken programma van de dag, volgens de Stichting KijkOnderzoek. De Amsterdammers bereikten de groepsfase door in eigen huis met 2-0 te winnen van APOEL Nicosia, na de 0-0 van vorige week in Cyprus. Veronica zond het duel uit.

Het NOS Journaal van 20 uur stond met ruim 1,5 miljoen kijkers op de tweede plek in de top drie, die gecompleteerd wordt door De Slimste Mens. De kennisquiz, die beland is in de finaleweek, trok woensdag bijna 1,4 miljoen kijkers.