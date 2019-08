Brand verwoest loods keukenzaak in Veenendaal

In Veenendaal is een magazijn van een keukenzaak door een brand verwoest. Die brak begin van de nacht uit. De brandweer is daarna lange tijd bezig geweest om te voorkomen dat brand zich uitbreidde.

In het magazijn lagen voornamelijk wc-potten en douchewanden opgeslagen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het pand aan de Smalle Zijde stond naast de showroom van het bedrijf Super Keukens. De brandweer heeft weten te voorkomen dat ook die verloren ging.

De brandweer bestreed het vuur van buitenaf, omdat het te gevaarlijk was om nog naar binnen te gaan. Meerdere autospuiten en hoogwerkers werden daarbij gebruikt.