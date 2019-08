CDA en D66: sneller actie CBR voor 75-plussers

75-plussers met een verlopen rijbewijs moeten niet tot december hoeven wachten op een oplossing, vinden regeringspartijen CDA en D66. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) stelt dat het niet sneller kan, maar de twee coalitiepartners accepteren dat niet.

De minister wil automobilisten van 75 jaar en ouder toestaan om een jaar langer zonder herkeuring te rijden, omdat het CBR het werk niet aan kan en de wachtlijsten maar blijven groeien. Maar voor die coulanceregeling moet de machinerie van het CBR worden klaargemaakt, en dat is op zijn vroegst pas in december gereed, houdt Van Nieuwenhuizen vol. Even een oogje dichtknijpen kan ook niet. Dan zouden bijvoorbeeld ook bestuurders waarvoor de regeling niet is bedoeld hun gang maar kunnen gaan, waarschuwt ze.

Maar CDA en D66, en vermoedelijk het leeuwendeel van de oppositie, vinden dat de minister nog niet alles in het werk heeft gesteld. Ze roepen Van Nieuwenhuizen daarom opnieuw naar de Kamer.