Depla: afscheid van halfslachtig gedoogbeleid

“Eindelijk gaan we stappen zetten om afscheid te nemen van het halfslachtige gedoogbeleid dat Nederland kent.” Met die woorden reageert burgemeester Paul Depla van Breda donderdag op de aanwijzing van tien gemeenten die gaan meedoen aan het wietexperiment. Depla is een groot voorstander van legaal geteelde hennep: “Dan zijn coffeeshops niet langer afhankelijk van een illegale markt die wordt gedomineerd door meedogenloze criminelen”, vindt hij.

Behalve Breda zijn ook Tilburg, Groningen, Maastricht, Almere, Heerlen, Zaanstad, Hellevoetsluis, Nijmegen en Arnhem uitgekozen voor de proef met de gesloten coffeeshopketen, zoals het wietexperiment officieel heet. Deze gemeenten huisvesten samen 79 van de 567 coffeeshops in heel Nederland. Ze gaan de komende tijd met de betrokken ministeries verder praten over de invulling van het experiment, dat waarschijnlijk in 2021 van start gaat.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt de proef “van belang voor de volksgezondheid”. Hij benadrukt wel dat er nog nadere afspraken moeten worden gemaakt, “zodat Arnhem op verantwoorde wijze een zinvolle bijdrage kan leveren”. Gemeenten maken zich zorgen dat er straathandel en overlast in woonbuurten ontstaat als de legale verkoop van wiet aan te veel voorwaarden moet voldoen. Ze willen dat de legale hennep op prijs en kwaliteit kan concurreren met het huidige aanbod in de coffeeshops.

Coffeeshophouder Peter van Londen uit Hellevoetsluis noemt het experiment “een doorbraak”. “Ik ben blij dat we de mogelijkheid krijgen om het op deze manier in elk geval vier jaar te gaan uitproberen”, zegt hij.