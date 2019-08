Gemeentemuseum verwerft ‘mysterieus’ zelfportret Thek

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een zelfportret gekocht van de bekende Amerikaanse kunstenaar Paul Thek (1933-1988). Hij schilderde het werk met de titel Farewell to Washington Square (Self-Portrait) in 1972, kort voordat hij opnieuw naar Europa zou vertrekken.

Het werk van de kunstenaar, die vanaf de vroege jaren zestig regelmatig vanuit de Verenigde Staten naar West-Europa reisde, is “een sleutelstuk” en “kenmerkend voor zijn oeuvre”, aldus het museum. “Zijn schilderijen, sculpturen en tekeningen zijn vaak emotioneel beladen, persoonlijk en spiritueel.” Op het “mysterieuze” portret is Thek in New York door een venster van buitenaf te zien. Ook speelt hij met de reflectie van gele verlichting van de voormalige Twin Towers.

Met de nieuwe aanwinst heeft het Gemeentemuseum Den Haag nu drie werken van Thek in huis. In 2012 werd een geschilderd drieluik uit 1971 en twee jaar later een sculptuur uit de jaren zestig aangekocht. Alle aankopen werden gedaan met behulp van diverse fondsen.

In het werk van Paul Thek spelen spiritualiteit, seksualiteit en de twijfel aan technologische vooruitgang een belangrijke rol. Hij was een grote inspiratiebron voor kunstenaars als Damien Hirst, Paul McCarthy en Mike Kelley.