‘Hergebruik verpakkingen kan stuk beter’

Levensmiddelenfabrikanten kunnen nog heel wat stappen zetten om hergebruik van verpakkingsmateriaal te verbeteren. De verpakkingen zelf kunnen een stuk duurzamer en de voorlichting aan consumenten schiet nu vaak tekort, constateert Natuur & Milieu in een onderzoek naar verpakkingen in Nederlandse supermarkten.

Voor consumenten is lang niet altijd duidelijk in welke bak ze een verpakking moeten weggooien. Zeker niet als verschillende materialen door elkaar worden gebruikt. Natuur & Milieu hekelt bijvoorbeeld broodzakken van papier met een plastic venstertje. “Dat oogt misschien duurzamer dan alleen plastic, maar voor de recycling is het een drama.” Wat niet uit elkaar kan, moet bij het restafval.

De organisatie onderzocht 182 verpakkingen. Op een derde daarvan staat helemaal geen instructie over de bak waar het in moet. Qua informatievoorziening kunnen A-merken leren van huismerken, die vaker met een icoontje aangeven in welke afvalbak een verpakking hoort.

Albert Heijn scoort het hoogst: de onderzoekers beoordelen de afvalinstructies van de keten in 67 procent als ‘goed en compleet’. Plus, Coop en Jumbo scoren vergelijkbaar. Lidl bungelt onderaan de lijst met 30 procent. De onderzochte A-merken komen niet verder dan 45 procent.

Natuur & Milieu liet ook experts uit de verpakkingsindustrie verpakkingen beoordelen. Ze kwamen veel overbodige dingen tegen, zoals kartonnen wikkels om plastic bakjes salade of een extra grote fles pannenkoekenmix waarin het beslag kan worden geschud. “Je bakt pannenkoeken in een keuken, daar kun je altijd wel een kom en iets om te roeren vinden”, oordelen de deskundigen.

In de wet staat wel dat een verpakking ‘doelmatig’ moet zijn en niet meer materiaal mag worden gebruikt dan nodig is, maar fabrikanten mogen hiervan afwijken om een product er aantrekkelijker uit te laten zien.

Iets meer dan de helft van alle plastic verpakkingen wordt momenteel gescheiden ingezameld. Daarvan wordt de helft gerecycled.