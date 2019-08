Kinderen hamsterden uit prullenbak op school

Een Japans stel uit het Brabantse Molenschot heeft vijf van hun zeven kinderen zo laten verhongeren, dat er volgens justitie sprake was van poging tot doodslag. Ze verantwoordden zich donderdag voor de rechtbank in Breda.

De kinderen, tussen de zes en twaalf jaar oud, liepen op school in het oog, omdat ze eten uit de prullenbakken haalden en zelfs voedsel stalen van andere kinderen. Ze waren graatmager en hadden blauwe plekken, omdat ze werden geschopt en geslagen, erkenden de ouders. Ook gaf vader Hidefun M. toe dat hij kinderen tot zeven weken lang opsloot in de schuur of hun kamer.

De kinderen mochten thuis niet over eten praten of zeggen dat ze honger hadden. Dan kregen ze straf, zeiden de ouders donderdag. Het kon zijn dat ze tot wel vijf dagen geen eten kregen.