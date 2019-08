Meer overvallen in eerste halfjaar

Het aantal overvallen is in de eerst helft van dit jaar met bijna een vijfde toegenomen, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving hierover door het AD. Vooral het aantal overvallen op maaltijdbezorgers steeg. In de eerste zeven maanden gebeurde dat 88 keer, tegen 42 keer in dezelfde periode een jaar eerder.

De stijging baart de politie zorgen. Omdat het de komende tijd wegens de invallende herfst slechter weer wordt en sneller donker, vreest de politie dat het aantal overvallen op bezorgers verder zal toenemen.

Maaltijdbezorgers niet langer contante betalingen laten aannemen kan een goedkope en effectieve remedie zijn, zegt het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) tegen het AD. Tegelijk denkt het instituut dat niet alle restaurants daar klaar voor zijn omdat ze bang zijn dan klanten te verliezen.

Wat de reden is van de toename van het aantal overvallen in de eerste jaarhelft is niet duidelijk.