Opnieuw veel telefoons gestolen op Mysteryland

Opnieuw zijn telefoons gestolen op het festival Mysteryland in Vijfhuizen. De politie bevestigt dat na berichtgeving van NH Nieuws donderdag. Een politiewoordvoerder zegt dat na afgelopen weekend zeventig aangiften zijn binnengekomen van zakkenrollen. Het zou “in de meeste gevallen” om telefoons gaan. Vorig jaar werden ook al tientallen mobiele telefoons gestolen op het festival. Twee Colombiaanse vrouwen zijn daarvoor veroordeeld tot celstraffen van 2,5 en 2 jaar.

De politie verwacht nog meer aangiften. Het is niet duidelijk of de diefstallen iets te maken hebben met de gebeurtenissen vorig jaar en of er een bende actief is. De aangiften worden onderzocht.

Tijdens het dancefestival Defqon.1 in juni in Biddinghuizen werden zeven Colombianen aangehouden, die samen 122 gestolen telefoons bij zich hadden. Hun zaak komt in oktober voor de rechter.