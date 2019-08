RAI experimenteert met donatie van spullen

Evenementencentrum RAI in Amsterdam gaat experimenteren met een donatieprogramma. Allerlei spullen die na een grote beurs of tentoonstelling overblijven, zullen bij maatschappelijke organisaties in de buurt terechtkomen. Volgens een woordvoerder gaat het om spullen van exposanten, die na een evenement in zogenoemde ‘donation rooms’ worden gezet en kunnen worden opgepikt.

“Daar waar voorheen wellicht een stoel werd weggegooid en werd gezien als afval, verbinden wij het nu aan een partij die heeft aangegeven een stoel goed te kunnen gebruiken”, zegt Stephanie Mathas, die verantwoordelijk is voor het project. RAI-woordvoerster Katelijn Wilhelmij laat op haar beurt weten dat er genoeg animo is voor het project. “We hebben lijsten van organisaties in de buurt die precies aangeven waar ze eventueel interesse in hebben.”

In de ‘donation rooms’ kunnen onder meer voedsel, meubilair, planten en bloemen, elektronica en decoratieartikelen worden afgegeven. Mathas: “We hebben gemerkt dat wij veel lokale initiatieven kunnen helpen met wat wij hier overhebben. Waarom zou je dat niet doen?” Volgens de RAI gaat het om organisaties als de Voedselbank Amsterdam, het Leger des Heils en Humanitas.

Het experiment wordt gehouden tijdens de grote entertainmentbeurs International Broadcasting Convention (IBC). Deze is van 13 tot 17 september. Daarna kijkt de RAI of het donatieprogramma definitief wordt ingevoerd.