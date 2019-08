‘Seksles gaat over soa’s, niet over plezier’

Seksuele voorlichting op scholen gaat vooral over voortplanting, soa’s en ongewenst zwanger raken, maar nauwelijks over het plezier in seks. Scholieren geven de lessen gemiddeld 5,8 als cijfer, in een onderzoek onder ruim 2000 jongeren van 3Vraag, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel.

Scholieren klagen onder meer dat er niets werd verteld over het vrouwelijke orgasme of masturbatie. “We hebben het ook nauwelijks gehad over seksuele geaardheid of over het feit dat je je niet per se man of vrouw hoeft te voelen. We hadden het alleen over condooms en seks. Er was een uitgebreid plaatje van de piemel. Niet van de vulva, maar alleen van de eierstokken”, aldus deelnemers aan het onderzoek.

Bij 40 procent van de jongeren wordt seks ook thuis besproken. Maar driekwart haalt de meeste informatie van internet. Ook leren scholieren erover door er met vrienden over te praten. Daarnaast zegt 43 procent van de jongens en 20 procent van de meisjes van porno veel op te steken over seks.

De omroepen 3FM Tussenuur (Human) en Brandpunt+ (KRO-NCRV) geven vanaf maandag een week lang aandacht voor betere en leukere seksuele voorlichting, onder meer via YouTube-kanalen.