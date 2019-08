Twee verdachten gepakt om granaten Rotterdam

De politie heeft een 29-jarige man uit Den Haag en een 27-jarige Amsterdamse opgepakt in verband met twee handgranaten in Rotterdam, meldde de politie donderdag. Op 23 maart werd een granaat aan een souvenirwinkel aan de Schiedamseweg gehangen. Een dag later ontplofte zo’n zelfde handgranaat bij een shishalounge op de Schiedamsedijk. Het tweetal is opgepakt vanwege een DNA-match.

In beide gevallen zaten de explosieven vast aan een rolluik. Het pand aan de Schiedamsedijk raakte door de knal beschadigd. Ook twee auto’s die in de buurt stonden liepen schade op.

De politie deed vervolgens een buurtonderzoek, gebruikte sociale media en deed een oproep in de tv-programma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht om de daders te vinden. Uiteindelijk gaf een DNA-hit de doorslag en konden de verdachten op 13 augustus worden opgepakt.

De man is voorgeleid en voor negentig dagen in bewaring genomen. De vrouw mag het onderzoek in vrijheid afwachten.