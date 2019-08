Zomer 2019 met superhittegolf, tornado en vorst

De zomer van 2019 was warm, maar niet de allerwarmste ooit. Volgens Weeronline is 2019 de op twee na warmste sinds 1901 met een gemiddelde temperatuur van 18,5 graden. Normaal ligt de temperatuur rond de 17 graden.

De zomer werd gekenmerkt door drie bijzonder hete perioden die allen resulteerden in regionale hittegolven. In juni kwamen de eerste zomerse en tropische dagen voor. Juli en augustus zorgden voor nog meer warme dagen, waaronder een regionale superhittegolf.

In totaal telde deze zomer in De Bilt 73 warme dagen waarbij het kwik boven de 20 graden uitkwam. Normaal zijn dat er 60. Er waren 25 zomerse dagen met temperaturen boven de 25 graden of meer. Normaal zijn dat er 21. Maar liefst elf dagen werd het met temperaturen boven de 30 graden tropisch warm.

Op 24, 25 en 26 juli werd het warmer dan ooit. Het stokoude nationale warmterecord van 38,6 graden, gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld werd verpulverd. Gilze en Rijen noteerde met 40,7 graden de hoogste temperatuur en is voorlopig de nieuwe houder van het nationale warmterecord.

Deze zomer kende een flinke dosis zonneschijn. Gemiddeld over het land was de zon 752 uur te zien, waar 608 gebruikelijk is. Alle drie de zomermaanden waren flink zonniger dan normaal. Het zonnigst was het zoals gebruikelijk aan de westkust met bijna 780 zonuren, maar de afwijking ten opzichte van normaal was het grootst in het zuidoosten.

Niet alleen de hitte maar ook de kou zorgde voor records. Zo tikte de thermometer in Twente -1,6 graden aan op 4 juli. Dat zorgde voor een record, want sinds de start van de temperatuurmetingen op klomphoogte in 1971 werd niet eerder zo’n lage temperatuur gemeten in juli.

Verder kreeg het Gelderse Rheden te maken met een tornado. Dat gebeurde op 4 juni. In de nacht van 5 op 6 juni onweerde het bijzonder hevig. In het westen vielen grote hagelstenen tot wel 4 centimeter en waren er zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Op 27 juli ontstond lokaal wateroverlast door intensieve regenbuien, die in het zuiden en midden van het land een einde maakten aan de extreme hitte.

Al die regenval zorgde er niet voor dat 2019 de boeken ingaat als een natte zomer, integendeel. Er viel gemiddeld over het land minder neerslag dan normaal: 197 millimeter tegen 224 normaal. De regionale verschillen zijn enorm. In het oosten was het net als vorig jaar extreem droog, terwijl het in het westen wel natter dan normaal was.

Op 9 augustus trok een windhoos over Amsterdam. Een dag later kreeg ons land te maken met een officiële zomerstorm. Hevige windstoten teisterden de kampeerders, vooral in de kustgebieden. Deze dag stortte ook het dak van het AZ-stadion in.