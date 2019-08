Heet slotakkoord geeft augustus warmteboost

Lange tijd was augustus een gewone Hollandse zomermaand, maar dankzij een snikheet slotakkoord is de maand in de top 10 van warmste augustusmaanden terechtgekomen. Dat blijkt uit cijfers van Weeronline.

Augustus was met 18,5 graden in De Bilt tegen normaal 17,5 graden een graad te warm. Daarmee komt de maand op een gedeeld negende plaats in de lijst met warmste augustusmaanden. Halverwege de maand zag dat er niet naar uit. Het was zelfs koeler dan normaal. Het slot was daarentegen uitzonderlijk warm met warmterecords in De Bilt op 25 en 27 augustus.

Er waren nog meer records. Van 23 tot en met 28 augustus was er een recordlate landelijke hittegolf en ook vond de derde regionale hittegolf van deze zomer in augustus plaats en dat is zeldzaam. Het komt maar weinig voor dat er drie regionale hittegolven in één zomer zijn.

Het kwam in De Bilt tot 28 warme dagen met 20 graden of meer. Normaal zijn dat er 23. Op acht dagen werd de zomerse grens van 25 graden geslecht. Normaal gebeurt dit op zeven dagen. Verder waren er drie tropische dagen tegen één normaal.

Het zonnige en warme laatste deel van de maand zorgde ervoor dat augustus flink zonniger was dan normaal. Met 243 zonuren tegen normaal 195 uur komt de maand op de zesde plaats van zonnigste augustusmaanden.

Net als juli was augustus een droge maand. Gemiddeld over het land viel 73 millimeter neerslag tegen normaal 78 millimeter. Deze neerslag viel hoofdzakelijk in de eerste twintig dagen van de maand. De natste periode was tussen 12 en 17 augustus. Opvallend is dat tijdens de laatste 11 dagen van de maand in augustus in De Bilt geen druppel regen viel.

Augustus bracht Nederland ook een officiële zomerstorm; de elfde van deze eeuw. Er waren verschillende windhozen en zware windstoten zorgden ervoor dat het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar instortte.