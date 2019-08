NPO maakt gaststad songfestival bekend

Wordt het Rotterdam of Maastricht? Een van deze steden is volgend jaar de gastheer van het 65e Eurovisiesongfestival. De NPO maakt vrijdag iets voor het middaguur bekend op welke stad de keuze is gevallen.

Na het inleveren van de bidbooks in juli werd al snel duidelijk dat de strijd tussen Rotterdam en Maastricht zou gaan. De plannen werden de afgelopen weken grondig bestudeerd en er werden verschillende bezoeken afgelegd aan de beoogde locaties: Ahoy in Rotterdam en het MECC in Maastricht. Daarbij werden diverse zaken onder de loep genomen zoals de capaciteit en technische faciliteiten, accommodaties, infrastructuur en bereikbaarheid.

“Er zijn veel overeenkomsten tussen Rotterdam en Maastricht, maar ook veel verschillen. We hebben twee voorstellen die in veel opzichten aan elkaar gewaagd zijn”, zei uitvoerend producent Sietse Bakker eerder. Zo is Ahoy al een concertzaal met alles erop en eraan en is het MECC juist een ruimte die nog helemaal vrij in te vullen is.

Nederland mag het songfestival van volgend jaar organiseren omdat Duncan Laurence de editie van dit jaar in Israƫl won. De gaststad wordt sowieso een stad zonder ervaring met het songfestival. Het evenement werd vier keer eerder in Nederland georganiseerd, namelijk in Hilversum, Amsterdam en twee keer in Den Haag.

De onthulling van de gaststad wordt om 11.58 uur uitgezonden op NPO 1 en NPO 2.