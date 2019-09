Brand op landgoed bij Haaren

Op een landgoed bij het Brabantse dorp Haaren is zaterdag aan het begin van de avond brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. De rook van de brand is in de wijde omgeving te zien.

De brand woedt in het voormalige woongedeelte van landgoed Haarendael. Het gebouw staat volgens de brandweer al geruime tijd leeg. “Er is dan ook niemand gewond geraakt”, zei een woordvoerder. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Of het gaat om bijvoorbeeld kortsluiting of brandstichting is volgens hem een zaak van de politie.

“Het landgoed ligt in een buitengebied. Het was vroeger onder meer een retraite-centrum”, aldus een brandweerwoordvoerder. “We proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere objecten in de omgeving.”